السعودية | المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة بمدينة العريش

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:12 صباحًا, 27 يونيو 2019 م المناطق - واس أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى من عناصر الأمن المصري.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مجددا في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتضامنها معها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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