إيداع راتب يونيو في حسابات الموظفين

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت الحسابات البنكية للموظفين صباح اليوم الخميس، استقبال راتب شهر يونيو مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة.

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وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، ولكن في حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا بعده أو يومًا قبله.

ويأتي الراتب هذا الشهر بالتزامن مع إجازة الصيف، حيث تتأهب الأسر وتستعد لحضور فعاليات مميزة في كافة المناطق، فضلًا عن التخطيط للسفر وزيارة المعالم الأثرية في المملكة للاستمتاع بالإجازة.