السعودية | خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان بـ15 مليون ريال لخدمة "فُرجَت"

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان بـ15 مليون ريال لخدمة "فُرجَت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 10 ملايين ريال، وعن تبرع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمبلغ 5 ملايين ريال، وعن تبرعه بمبلغ مليوني ريال لخدمة "فُرِجَت" في مرحلتها الثانية.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود في جدة للمرحلة الثانية من خدمة "فُرِجَت"، التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

كما رفع أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين على تبرعهما السخي لخدمة "فُرِجَت"، منوهاً بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.