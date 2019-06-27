، طقس الخميس.. حارّ إلى شديد الحرارة على الشرقية ويمتد تأثيره للرياض ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: (الرياض، القصيم، الحدود الشمالية)، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
طقس الخميس.. حارّ إلى شديد الحرارة على الشرقية ويمتد تأثيره للرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-27
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: (الرياض، القصيم، الحدود الشمالية)، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
08:06 AM
تقرير الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: (الرياض، القصيم، الحدود الشمالية)، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، طقس الخميس.. حارّ إلى شديد الحرارة على الشرقية ويمتد تأثيره للرياض ،
المصدر : الخليج 365
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