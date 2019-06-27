أوبرا تُعلن رسميًا عن دعم بلوك شين في متصفّحها Opera Touch على iOS

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أصبحت دول العالم تتعامل مع تقنية “بلوك شين” أو “سلسلة الصناديق” بطريقة مثالية.

فقد بدأت العديد من الدول في استخدامها في تعاملاتها المختلفة بعيدًا عن كونها المُكون الأساسي للعملات الرقمية.

وذلك بسبب المزايا الكبيرة للتقنية المفتوحة المصدر وعالية التشفير.

عمومًا، في وقت من هذا العام، أعلنت أوبرا عن دعم متصفّحها Opera Touch لعملة cryptocurrency والبلوك تشين من على أندرويد وأجهزة الكمبيوتر.

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واليوم أعلنت وبشكل رسمي عن هذا الدعم في متصفّحها المذكور على iOS.

ومع هذا الإطلاق، يوفر Opera Touch لـ iOS التكامل مع الويب 3.0 و محفظة cryptocurrency مثل نظيره على أندرويد و أجهزة الحاسوب.

وفي هذا السياق تقول أوبرا:

“سيتم السماح للمستخدمين بالتفاعل مباشرة وبسلاسة مع تطبيقات الويب 0.3 على سلسلة Ethereum blockchain”.

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وعادةً، يحتاج المستخدمون إلى وظيفة إضافية للمتصفّح، مثل MetaMask للقيام بذلك،ولكن مع Opera Touch كل هذا يأتي كجزء من الحزمة.

وقال “تشارلز هامل”، رئيس العملة الرقمية في أوبرا:

“نعتقد أن جميع المتصفحات الحديثة يجب أن تدمج محفظة crypto، وبعد طلب قوي من هذا المجتمع، نجعل هذه التجربة متاحة الآن على نظام التشغيل iOS.”

ووفقًا للإصدار، سيدعم Opera Touch جميع الرموز المميزة لـ ERC-20 والرموز المستقرة وغير القابلة للاستبدال (الفريدة).

وكما هو الحال مع إصدار الحاسوب وأندرويد، سيتمكن المستخدمون أيضًا من استعراض تطبيقات blockchain من خلال كتابة عناوينهم مباشرةً في شريط URL.

وعلى حد قول أوبرا سابقًا، هناك أيضًا شبكة افتراضية خاصة (VPN) تدعي أنها تحمي وتحجب بيانات المستخدم.

والآن يمكن لمستخدمي iOS تنزيل التحديث بدءًا من اليوم.، وشراء بعض الـ Ethereum، وإرساله إلى محفظة Opera Touch، والبدء في استخدامه في Dapps.

أخيرًا، ومع هذا التحديث يُعد متصفّح أوبرا هذا، أول متصفّح يدعم محفظة crypto وكذلك تطبيقات الويب 3.0.

ومن المؤكد وخلال المرحلة المقبلة سنرى تدافع متصفّحات الويب على دعم هذه التقنيات.

