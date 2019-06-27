شركة EA تسد ثغرة أمنية في منصتها هددت حسابات ملايين اللاعبين

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سدت شركة الألعاب الأمريكية الكترونيك آرتس والمعرفة اختصاراً (EA) ثغرةً امنيةً في منصتها للعب المباشر كانت تهدد ملايين المستخدمين، حيث كانت الثغرة تتيح للمخترقين الوصول لحسابات اللاعبين والاستيلاء عليها وانتحال هوياتهم.

فيما جاء تحديث EA لمنصتها والسيطرة على الأمر؛ بناءً على بلاغات من شركتي الأمن السيبراني Check Point Research وCyberInt، حيث كانت الثغرة تستغل نطاقات فرعية قديمة في منصة ألعاب EA وكذلك طريقة تسجيل دخول المستخدمين لحساباتهم وسبل الأمان المعتمدة في التأكد من كلمات المرور.

والتي كادت أن تكون مدمرة للشركة في حال حدث وتم اختراق الحسابات عبرها، كون EA تعد ثاني أكبر شركة للألعاب عالمياً وتملك ملايين من المستخدمين؛ وعدد كبير من الحسابات كانت على شفا السرقة والاستغلال بطريقة ستحدث فوضى عارمة في الشركة وتعرضها لخسائر ضخمة.

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وعقب مختص من شركة الأمن الالكتروني المكتشفة للثغرة بقوله أن الثغرات ونقاط الضعف التي يتم التوصل إليها تعد بمثابة تذكير لأصحاب المنصات السحابية بأنها عرضة للاختراق.

مضيفاً أن هذه المنصات ” منصات اللعب المباشر” تتعرض على الدوام للقرصنة وبشكل متزايد لكونها تحوي كم من كبير من المعلومات والبيانات الحساسة عن مستخدميها.

فيما نصحت كلتا الشركتين بضرورة لجوء اللاعبين لتفعيل تسجيل الدخول عبر التحقق بخطوتين، كما نبهتا إلى وجوب تنبيه الأباء لأبنائهم من عمليات الاختيال الالكتروني وتوعيتهم على الدوام من مخاطر التصيد والاحتيال.

