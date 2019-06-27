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أحد أكثر الأشياء طلبًا في يوتيوب من قبل المستخدمين، أن يكون هناك المزيد من خيارات التحكم.

وخاصًة في مقاطع الفيديو التي تظهر من على الصفحة الرئيسية، وكذلك الاقتراحات التي يتم تقديمها من خلال مقاطع الفيديو.

يوتيوب تُتيح لك المزيد من خيارات التحكم في صفحتك الرئيسية ومقاطع الفيديو التالية

يوتيوب تُتيح لك المزيد من خيارات التحكم في صفحتك الرئيسية ومقاطع الفيديو التالية

ويبدو أن يوتيوب قد سمعت النداء، حيث في تحديث جديد للتطبيق من على الهواتف المحمولة، هناك ثلاث تغيّرات جديدة، وهي على النجو التالي:

استكشاف المواضيع ومقاطع الفيديو ذات الصلة على صفحتك الرئيسية وفي مقاطع الفيديو التالية:

الآن يمكنك بسهولة استكشاف الموضوعات ومقاطع الفيديو ذات الصلة، ومشاهدة المزيد حول ما تحب على يوتيوب.

وتعتمد الخيارات التي تراها على اقتراحاتك الشخصية الحالية وتهدف إلى مساعدتك في العثور على ما تبحث عنه بشكل أسرع.

ويمكن أن تكون مقاطع الفيديو ذات الصلة تتمثل في مقطع فيديو أو مقاطع فيديو منشورة بواسطة القناة التي تشاهدها،أو مواضيع أخرى قد تهمك.

وهنا ستتمكن العثور على هذه الميزة الجديدة على الصفحة الرئيسية عند التمرير لأعلى.

على أن تكون متاحة حاليًا للمستخدمين الذين سجّلوا الدخول باللغة الإنجليزية على تطبيق يوتيوب لنظام أندرويد.

وستكون متاحة على iOS وسطح المكتب وللغات الأخرى قريبًا.

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أزل الاقتراحات من القنوات التي لا ترغب في مشاهدتها:

مع هذا الخيار المهم، أصبح بإمكانك وقف اقتراحات مقاطع فيديو من قناة معينة.

وكل ما عليك فعله هنا، هو النقر على القائمة ثلاثية النقاط الموجودة بجوار مقطع الفيديو على الصفحة الرئيسية أو على زر القائمة للفيديو التالي.

ثم الضغط على الخيار الجديد “Don’t recommend channel”.بعد ذلك، يجب ألا تشاهد مقاطع الفيديو من تلك القناة المقترحة لك على يوتيوب.

على أن تتوفر هذه الميزة الجديدة على مستوى العالم على تطبيق يوتيوب لنظامي أندرويد و iOS من اليوم، وستكون متاحة على سطح المكتب قريبًا.

تعرف على المزيد حول سبب اقتراح مقطع فيديو لك:

أخيرًا، في بعض الأحيان، يتم التوصية من قبل يوتيوب بمقاطع فيديو من قنوات لم تشترك فيها من قبل.

والآن، عند اقتراح مقطع فيديو من هذا النوع، سترى المزيد من المعلومات أسفل الفيديو في مربع صغير.

وهدف هذه المعلومات هو توضيح سبب ظهور مقاطع الفيديو هذه على صفحتك الرئيسية.

وذلك من أجل مساعدتك في العثور على مقاطع الفيديو من القنوات الجديدة التي قد ترغب فيها.

على تتوفر هذه الميزة الجديدة على مستوى العالم على تطبيق يوتيوب لنظام التشغيل iOS من اليوم، وستكون متاحة على أندرويد وسطح المكتب قريبًا.

