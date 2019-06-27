تحديث EMUI 9.1 أصبح متاحًا لسلسلة هواتف هواوي مايت 20

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واجهة EMUI 9.1 المبنية على أندرويد 9.0 تصل هواوي مايت 20، مايت 20 برو، مايت 20 X، ومايت 20 بروشيه.

كشفت هواوي عن وصول تحديث EMUI 9.1 لأجهزة مايت 20، مايت 20 برو، مايت 20 X، ومايت 20 بورشيه ديزاين.

ويمكن للمستخدمين الحصول عليه الآن من خلال التسجيل على الموقع قبل أن يصبح متاحًا بشكل عام للجميع.

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وذلك من خلال استخدام تطبيق HiCare المتواجد على جميع هواتف هواوي للتسجيل والحصول على تحديث EMUI 9.1 للنظام.

وخلافًا لأجهزة سلسلة هواوي مايت 20 التي ستحصل على تحديث EMUI 9.1 في البداية، فإنه سيكون متاحًا لهذه الأجهزة Mate 10 وMate 10 Pro وY6 Prime 2019 وNova 4 وNova 3 خلال يونيو الحالي.

ولهواتف Porsche Design Mate 20 RS و Mate 20 و Mate 20 Pro وMate 20 X و Nova 3e و P Smart و Y9 2018 في يوليو المقبل، ولهواتف P10 و P10 Plus و Porsche Design Mate 9 وMate 9 وMate 9 Pro و Nova 3i وP30 Lite و Y9 Prime 2019 وY9 2019 و Y5 2019 في أغسطس المقبل.

ولتثبيت تحديث EMUI 9.1 على سلسلة هواوي مايت 20 يجب أخذ الاحتياطات التالية:

هناك تطبيقات طرف ثالث لا تتوافق مع نظام التشغيل أندرويد 9.0 وقد لا تعمل بشكل صحيح بعد التحديث.

يجب التأكد من أن الهاتف يتمتع بكامل الصلاحيات الخاصة بالمستخدم.

يجب أن تتوفر مساحة 6 جيجا بايت على الأقل قبل التحديث.

يجب التأكد فيما إذا كان البرنامج الأساسي (الأصلي) هو المثبت على الجهاز

لمعرفة نسخة نظام هواوي EMUI، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الإعدادات> النظام> حول الهاتف.

وفي حال لم تكن واجهة EMUI بإصدار أساسي، فيجب تحديثها من خلال الانتقال إلى الإعدادات> النظام> تحديث البرنامج> التحقق من التحديثات.

وقالت هواوي في إعلانها عن التحديث الجديد: “يتميز تحديث EMUI 9.1 باشتماله على نظام EROFS الموسّع والمطوّر للملفات القابلة للقراءة، والذي يمتاز بقدراته المُحسّنة لضغط الملفات، وأداء أفضل وأسرع بنسبة 20٪ في القراءة العشوائية. كما ويتضمّن تحديثEMUI 9.1 الجديد ترقية وحدة معالجة الرسوميات السريعة والحديثة GPU Turbo إلى الإصدار 3.0، وهو ما سيضمن دعم استخدام 25 لعبة مختلفة، وتحسين الأداء بشكل لافت وتقليل استهلاك البطارية، وبالتالي تقديم تجربة ألعابٍ أكثر استقرارًا وبمعدل إطارات أعلى وأكثر تناسقًا وكفاءة. كما ويتيح تحديث هواوي EMUI 9.1 استخدام نمط تصوير القمر ’مون مود‘ (moon mode) في هواتف Mate 20 Pro وMate 20 X، مما يضمن للمستخدمين التقاط صورٍ أفضل للقمر بالاعتماد على خاصيّة التقريب الفائقة لكاميرات ’لايكا‘ الثلاثية. إلى جانب ذلك، سيتضمّن التحديث خاصية “تخصيص مقاطع فيديو للمكالمات الواردة”، والتي ستحل مكان نغمة الرنين التقليدية. حيث يمكن للمستخدمين اختيار مقاطع الفيديو وتخصيصها كرنة لجهات الاتصال المختلفة ليتم عرضها عند تلقي المكالمات.”

