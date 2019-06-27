«المالية» تُغلق طرح يونيو من برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي

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أعلنت وزارة المالية، أمس الأربعاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2019 تحت برنامج «صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي».
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، إن الإصدارات قُسمت إلى ثلاث شرائح، تبلغ الشريحة الأولى منها 1.100 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3.248 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.
وتبلغ الشريحة الثانية 345 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.827 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وتبلغ الشريحة الثالثة 1.299 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.665 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.
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