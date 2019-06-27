شكرا لقرائتكم خبر عن نيوم.. أول مطار في الشرق الأوسط بتقنية 5G والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في إطار تعزيز التحول الرقمي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مطار نيوم يعد أول مطار في الشرق الأوسط تطبق فيه تقنية الجيل الخامس (5G). ويأتي ذلك سعيا لتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت عن افتتاح مطار خليج نيوم كمطار تجاري لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع القادم بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز (NUM).

وسيقوم المطار في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.