الترابط الأسري والحكايات الشعبية قواسم مشتركة بين الكوريين والسعوديين

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جدة - خالد شويل - علي الرباعي (جدة) يجمع الشعب السعودي بالشعب الكوري، رغم طول المسافات، عدد من القواسم المشتركة والخصائص الاجتماعية اليومية ما يؤصل للعلاقات الإنسانية ويمد جسور التواصل والتفاعل، فكلا الشعبين يقدسان الترابط الأسري ويحرصان على بناء أسرة والحفاظ على العائلة، والتمسك بالتقاليد الاجتماعية، خصوصا في ارتداء الزي الشعبي في المناسبات. ويتقاطع الكوريون مع السعوديين في ترتيب حفلات الزواج ويولون العرس جل اهتمامهم بدءا من الخطوبة ودعوة الأقارب، واستضافة الفنانين، كما أن «كيمتشي» هي الوجبة الرئيسية لدى الكوريين، والتي توازي الكبسة

يجمع الشعب السعودي بالشعب الكوري، رغم طول المسافات، عدد من القواسم المشتركة والخصائص الاجتماعية اليومية ما يؤصل للعلاقات الإنسانية ويمد جسور التواصل والتفاعل، فكلا الشعبين يقدسان الترابط الأسري ويحرصان على بناء أسرة والحفاظ على العائلة، والتمسك بالتقاليد الاجتماعية، خصوصا في ارتداء الزي الشعبي في المناسبات. ويتقاطع الكوريون مع السعوديين في ترتيب حفلات الزواج ويولون العرس جل اهتمامهم بدءا من الخطوبة ودعوة الأقارب، واستضافة الفنانين، كما أن «كيمتشي» هي الوجبة الرئيسية لدى الكوريين، والتي توازي الكبسة السعودية

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