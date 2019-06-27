شكرا لقرائتكم خبر عن انفراج أزمة «بديلات» الدفعة الثالثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ذكرى السلمي (جدة)

بعد 5 سنوات من تعثر قضية تعيينهن، يتطلع نحو 766 معلمة بديلة إلى إعلان أسمائهن ضمن قائمة المرشحات للوظائف التعليمية، بعد انتهائهن اليوم من تسجيل رغباتهن المكانية على ضوء الانفراجة التي أعقبت موافقة وزارة التعليم على مطابقة أوراقهن عبر النظام الإلكتروني.

فيما لا تزال دفعات أخرى من المعلمات البديلات في انتظار الموافقة على مطابقة أوراقهن، وتمكينهن من تسجيل رغباتهن المكانية، أسوة بدفعة الـ766 بديلة. وكانت "الخليج 365" تابعت على مدى 5 سنوات قضية تعثر تعيين المعلمات البديلات، وما شهدته من جدل بين الجهات ذات العلاقة، وصولا إلى صدور أمر ملكي عام 1435هـ بتثبيتهن على وظائف تعليمية، وإنهاء تعيين دفعتين، فيما تعثر تعيين الأخريات، إلى أن تم الرفع للمقام السامي الذي أصدر أمره في 25/6/1439 بالموافقة على تطبيق ضوابط التثبيت للمعلمات البديلات.