شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس (الأربعاء) في مكتبه بجدة، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، وسفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، كلا على حدة.

وجرى خلال الاستقبالات، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.