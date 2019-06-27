مكة: إغلاق 12 ورشة مخالفة للأنظمة

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جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) أغلقت الفرق الرقابية ببلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 12 ورشة غير مرخصة للحدادة والألمونيوم، في منطقة الحسينية. وأسفرت الحملة عن مصادرة 19 معدة لعدم الالتزام بإجراءات السلامة ومخالفة الأنظمة والتعليمات، فيما أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية 15 لوحة إعلانية عشوائية مخالفة في عددٍ من الأماكن الواقعة ضمن النطاق السكني للبلدية، كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية حملتها المكثّفة على صوالين الحلاقة، ورصدت عدداً من المخالفات الصحية كان من أبرزها؛ تدني مستوى النظافة وعدم ارتداء العاملين الزي الرسمي والكمامات أثناء الحلاقة.

أغلقت الفرق الرقابية ببلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 12 ورشة غير مرخصة للحدادة والألمونيوم، في منطقة الحسينية. وأسفرت الحملة عن مصادرة 19 معدة لعدم الالتزام بإجراءات السلامة ومخالفة الأنظمة والتعليمات، فيما أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية 15 لوحة إعلانية عشوائية مخالفة في عددٍ من الأماكن الواقعة ضمن النطاق السكني للبلدية، كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية حملتها المكثّفة على صوالين الحلاقة، ورصدت عدداً من المخالفات الصحية كان من أبرزها؛ تدني مستوى النظافة وعدم ارتداء العاملين الزي الرسمي والكمامات أثناء الحلاقة.

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