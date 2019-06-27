شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يطلع على مشاريع المياه والصرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس (الأربعاء) في مكتبه بمقر المحافظة، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، يرافقه مدير وحدة أعمال جدة المهندس محمد الزهراني.

وقدم الموكلي لمحافظ جدة عرضاً موجزاً عن خطط شركة المياه الوطنية خلال الفترة القادمة، التي تهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء بمحافظة جدة، كما اطلع الأمير مشعل بن ماجد على سير العمل في عدد من المشاريع التي تنفذها الشركة لشبكة المياه والصرف الصحي بجدة. وأكد أهمية سرعة إنجاز الأعمال وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة.

من جهة ثانية، استقبل الأمير مشعل بن ماجد، بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مدير عام إدارة التعليم بالمحافظة صديق خوجة، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لإدارة التعليم بمحافظة جدة. وقدم له التهنئة بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله، فيما عبر خوجة عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد على دعمه ومتابعته الدائمة للعملية التعليمية بالمحافظة.

كما استقبل محافظ جدة، بحضور وكيل محافظة جدة، مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة منصور الزهراني، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة، وقدم له التهنئة بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.