شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «مشاعر 1» لتجويد خدمات الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، أمس (الأربعاء)، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ووكيل إمارة منطقة مكة الدكتور هشام الفالح معرض (مشاعر 1) الذي تنظمه مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا بمقر مخيمها الرئيسي بمشعر منى بتوجيه من وزارة الحج والعمرة، والمستمر لمدة 4 أيام، والهادف لتحسين بيئة سكن الحجاج، وتجويد الخدمات المختلفة في المشاعر. واطلع خلال جولته في المعرض، على أهم التغييرات والأفكار التي طرحتها مؤسسة حجاج جنوب آسيا، للمساهمة في النهوض والارتقاء بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن للوصول إلى أعلى مستويات العمل المؤسسي في مختلف المجالات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما استعرضت الشركات المشاركة في المعرض، عدداً من الأفكار التطويرية منها: المخيمات الذكية، والكبسولة الفندقية، والأسرة والمخيمات ذات الدورين.

وأوضح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن الوزارة بدأت العمل على تنفيذ خططها التشغيلية التي تم إعدادها بدقة وعناية لخدمة حوالى مليوني حاج، ستبدأ طلائع قدومهم في الأول من شهر ذي القعدة القادم، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالإشراف والمتابعة الميدانية لكافة الخدمات المقدمة للحجاج والتأكد من توفرها بمستوى يليق بهم بدءًا من استقبالهم وإسكانهم وتلبية احتياجاتهم بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة وتفويجهم وتصعيدهم ونفرتهم من وإلى المشاعر المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين. وشهد نائب أمير مكة المكرمة، توقيع 4 مذكرات تفاهم أولاها مع الخطوط السعودية للتموين، بشأن تأمين الوجبات مسبقة التجهيز في المشاعر، والثانية والثالثة لتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية والتعليمية، إلى جانب تنفيذ إستراتيجية الحج الأخضر، ودعم العمل التطوعي، والرابعة لتطوير التعاون والتنسيق لإعداد الأنشطة والبرامج التطويرية التي تخدم القطاع.

كما تجول نائب أمير منطقة مكة المكرمة في أقسام المعرض المصاحب، واطلع على أهم التغييرات والأفكار التي طرحتها مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا للمساهمة في النهوض والارتقاء بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن.