شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يستقبل السفيرين الكويتي والهندي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مع سفير الكويت الشيخ علي الخالد الصباح، وسفير الهند أوصاف سعيد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مع سفير الكويت الشيخ علي الخالد الصباح، وسفير الهند أوصاف سعيد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاستقبالين في مقر الإمارة بجدة تبادل الأحاديث الودية.



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