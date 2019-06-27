شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام تمرين «عبدالله 6» بين القوات البحرية السعودية والأردنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتمت بنجاح تام أمس (الأربعاء) بميدان مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب القوات الخاصة مناورات التمرين البحري «عبدالله 6» بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية شاركت فيها مجموعة الأمن البحري الخاصة السعودية والعمليات الخاصة الأردنية، وذلك بحضور قائد وحدات الأمن البحرية الخاصة في القوات الملكية السعودية اللواء البحري الركن فؤاد الحربي.

وتدرب المشاركون خلال مدة التمرين التي امتدت لنحو أسبوعين على التصدي للعمليات الإرهابية وعدد من الفرضيات العسكرية.

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وقال اللواء الركن فؤاد الحربي: «نحمد الله على اختتام فعاليات التمرين الذي تكلل بكل معايير النجاح، وتمرين عبدالله من رقم 1 إلى رقم 6 عزز الروابط والعلاقات بين وحدات الأمن البحرية الملكية السعودية والعمليات الخاصة الأردنية، وساهم في تطوير ورفع الجاهزية القتالية للوحدتين.

وأكد قائد التمرين العقيد البحري عبدالله العمري أن التمرين الذي تقوم به مجموعة الأمن البحرية الخاصة السعودية بمشاركة العمليات الخاصة الأردنية من أجل رفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون العسكري وتنمية المهارات وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل ضد المتفجرات.

وأوضح أن المناورات اشتملت على تدريبات الرماية التكتيكية بالأسلحة الخفيفة ورماية القناصة النهارية والليلية والاقتحام ومكافحة القناصين والإنزال بالحبال السريعة، والتدريب على القتال في المناطق المبنية.