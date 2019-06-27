شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يلتقي ملك الأشانتي في غانا ويدشن حملة مساعدات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (كوماسي - غانا)استقبل ملك شعب الأشانتي «أتومفو أوسي توتو الثاني»، في مقاطعة كوماسي عاصمة الإقليم في غانا، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يزور غانا ضمن جولة تشمل عددا من الدول الأفريقية.
ورحب ملك شعب الأشانتي بزيارة وفد رابطة العالم الإسلامي برئاسة أمينها العام إلى مقاطعة كوماسي، مشيدا بجهود الرابطة الإنسانية التي تغطي أرجاء القارة الأفريقية، التي يستفيد منها الجميع من مختلف الديانات والخلفيات من دون تمييز.
ونوه الأمين العام للرابطة بالحضارة والتاريخ العريق الذي يمثله شعب الأشانتي وتأثيره الممتد في أرجاء القارة الأفريقية.
حضر الاستقبال عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، ويشمل شعب الأشانتي عدة ملايين في القارة الأفريقية.
وفي إطار زيارة مقاطعة كوماسي، تجول الشيخ العيسى على عدد من المرافق التعليمية، كما دشن حملة مساعدات غذائية مقدمة من رابطة العالم الإسلامي لمئات الآلاف من سكان المقاطعة.
وكان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وصل إلى غانا في زيارة رسمية، إذ كان في استقباله بمطار العاصمة أكرا كبير أئمة غانا الشيخ عثمان شاروبوتو، وعدد من أصحاب المعالي من كبار المسؤولين الحكوميين الغانيين والقيادات الدينية وكبار العلماء.
كانت هذه تفاصيل خبر العيسى يلتقي ملك الأشانتي في غانا ويدشن حملة مساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.