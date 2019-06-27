شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال رسمي وموكب بالفرق الراجلة لولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سيئول)

أجرى رئيس كوريا مون جيه إن، أمس (الأربعاء)، استقبالا رسميا لولي العهد في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيئول، إذ فور وصوله إلى بوابة القصر، رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدمه.

بعد ذلك استقبل الرئيس الكوري، ولي العهد الذي رحب به في مستهل زيارته لكوريا، ثم التقطت الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال.

بعد ذلك صحب الرئيس الكوري ولي العهد إلى المنصة الرئيسة حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، ثم استعرضا حرس الشرف، عقب ذلك صافح ولي العهد كبار المسؤولين الكوريين، كما صافح الرئيس الكوري الأمراء، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي. بعد ذلك، وقع ولي العهد في سجل الزيارات، قائلاً «سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة». ثم التقطت الصورة التذكارية للرئيس الكوري وولي العهد.