الأمير محمد بن سلمان يبحث فرص التعاون مع «إس كي» و«هيونداي» و«إل جي»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سيئول) بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيئول مع رئيس مجلس إدارة مجموعة «إس كي» تشي تي أون آفاق التعاون والاستثمار في مجال البتروكيماويات والطاقة النظيفة والبيئة وتقنية البطاريات. بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيئول مع رئيس مجلس إدارة مجموعة «إس كي» تشي تي أون آفاق التعاون والاستثمار في مجال البتروكيماويات والطاقة النظيفة والبيئة وتقنية البطاريات. كما بحث خلال استقباله رئيس مجلس إدارة مجموعة «إل جي» غو غوانغ مو نمو السوق السعودية وفرص الشراكة في مجالات الأجهزة الكهربائية المختلفة. وناقش مع نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي تشونغ كي سون، ورئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة سام هيون كا فرص الاستثمارات المتبادلة، خصوصا الفرص الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية. حضر اللقاءات وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.



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