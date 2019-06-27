اقتصادي / المؤشر الياباني القياسي يرتفع 0.33% في بداية التعامل بطوكيو



طوكيو 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

ارتفع المؤشر القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وزاد المؤشر القياسي 0.33 في المئة ليصل إلى 21156.88 نقطة في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة ليسجل 1538.14 نقطة.

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06:21ت م

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