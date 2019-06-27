غضب وبكاء وجلسة.. كواليس الإطاحة بوردة من منتخب مصر

كشف مصدر بالمنتخب المصري، عن كواليس قرار الإطاحة بعمرو وردة من معسكر "الفراعنة"، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لأسباب تأديبية.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أصدر، صباح الأربعاء، بياناً مقتضباً أعلن خلاله استبعاد اللاعب بقرار من هاني أبوريدة، رئيس مجلس الإدارة، بالتشاور مع الجهاز الفني، بسبب ما سماه بالحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز داخل معسكر الفريق.

وتستعد مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في وقت لاحق، الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

قرار تربوي

مصدر قال لـ"العين الرياضية" إن القرار تربوي، وأصدره هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، وإن المكسيكي خافيير أجيرى، مدرب المنتخب، كان آخر من يعلم بتطورات أزمة اللاعب، مضيفاً: "المدرب علم بقرار استبعاد وردة من إيهاب لهيطة مدير المنتخب".

وأشار المصدر إلى أن أبوريدة استيقظ، صباح الأربعاء، على سيل من الاتصالات الهاتفية والرسائل تفيد بارتكاب وردة فضيحة أخلاقية جديدة، بعدما نشرت فتاة يونانية مقطع فيديو للاعب يقوم فيه بأداء بعض التصرفات غير اللائقة.

اتصال غاضب

أبوريدة، بحسب المصدر، اتخذ فوراً قراراً باستبعاد اللاعب دون الرجوع لأي مسؤول فني أو إداري، وأجرى اتصالاً هاتفياً غاضباً بإيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أبلغه خلاله بالقرار وبضرورة الضرب بيد من حديد تجاه أي خروج عن النص داخل معسكر الفريق.

أبوريدة شدد على أن قرار استبعاد اللاعب لا نقاش فيه لإغلاق هذا الملف، خاصة أنها المرة الثانية التي يكون اللاعب فيها طرفاً في أزمة كبيرة خلال ٤ أيام فقط.

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وكان منتخب مصر قد اعترف في وقت سابق بتورط بعض لاعبيه في محادثة مع فتاة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عرف إعلامياً بـ"أزمة أنستقرام"، وذلك بعدما قامت الفتاة بنشر محادثات بينها وبين ٤ لاعبين عقب مباراة افتتاح البطولة التي فازت فيها مصر ١-٠ على زيمبابوي.

جلسة سابقة





مصدر مقرب من أبوريدة قال إن الأزمة الأولى لم تكن تستدعي تدخل رئيس اتحاد الكرة، الذي حضر مران المنتخب، مساء الثلاثاء، بملعب الكلية الحربية، وتحدث مع بعض لاعبي الفريق، وطالبهم بالتركيز الشديد والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل تام.

وبحسب المصدر فإن حديثاً دار بين أبوريدة ووردة، الثلاثاء، عاتب خلاله رئيس اتحاد الكرة المصري، اللاعب، وطالبه بغلق صفحة الأزمة والتركيز فى مباريات البطولة، ووعده الأخير بالالتزام.

بكاء وتبرير

مصدر داخل المنتخب المصري قال لـ"العين الرياضية" إن عمرو وردة دخل في نوبة بكاء بعد علمه بقرار استبعاده.

ودافع اللاعب عن نفسه خلال جلسته مع إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، مؤكداً أن مقطع الفيديو المنتشر له مفبرك، وأنه علم به عن طريق أحد أصدقائه خارج صفوف الفريق، مؤكداً تعرضه للظلم وأنه لم يرتكب أي خطأ طوال فترة المعسكر.





وحاول وردة إثناء الجهاز الفني عن قرار استبعاده، لكن أعضاء الجهاز أكدوا له أن القرار نهائي ومن الصعب التراجع عنه.

جلسة أجيري

وعقد المدير الفني للفراعنة جلسة سريعة مع لاعبيه، مطالباً إياهم بإغلاق هذه الصفحة سريعاً والانتباه لصعوبة المهمة التي تنتظرهم مساء الأربعاء، لا سيما أن هناك غضباً جماهيرياً من المستوى الذي ظهر به الفريق في مباراته الافتتاحية بالبطولة التي تنظمها مصر حالياً.