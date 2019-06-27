شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولي العهد يتبرعان بـ15 مليون لخدمة «فُرِجَت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

أعلن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرع سموه بمبلغ مليوني ريال لخدمة «فُرِجَت» في مرحلتها الثانية.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود في جدة مساء أمس (الأربعاء) للمرحلة الثانية من خدمة «فُرِجَت» التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

ورفع وزير الداخلية أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين - حفظهما الله - على تبرعهما السخي لخدمة «فُرِجَت»، منوهاً بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.