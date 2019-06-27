بالصور.. محافظ الدائر يدشّن الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر

دشّن محافظ الدائر نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الأربعاء، الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر، والذي تنظّمه لجنة التنمية الأهلية بجبال الحشر بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.

وعلى هامش الملتقى، افتتح بن لبدة دورة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود في نسختها الخامسة.

وفور وصول محافظ الدائر راعي الحفل، عُزف السلام الملكي ثم بدأ الحفل الخطابي وتضمّن كلمة ألقاها رئيس اللجان المنظمة للملتقى، وقصيدة نبطية لاقت استحسان الحضور وتفاعلهم.

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ثم قدمت فرقة جبال الحشر (أوبريت) فنيًّا تضمن عددًا من اللوحات الشعبية التي تغنت بالوطن وثمنت دعم محافظ الدائر للملتقى.

عقب ذلك، شهد محافظ الدائر التدشين الرسمي للدورة الرياضية والملتقى الشبابي، معلنًا عن دعم بمبلغ عشرة آلاف ريال من صندوق المحافظة.

وأشاد محافظ الدائر بفكرة الملتقى، مؤكدًا أن هذه الفعالية ستسهم في دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، ومساعدتهم على الاستفادة أوقات الفراغ، مثمّنًا دعم أمير منطقة جازان ونائبه لكل ما من شأنه تمكين الشباب وتحقيق رغباتهم.