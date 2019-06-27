عاجل-خادم الحرمين يتبرع بـ 10 ملايين ريال وولي العهد بـ 5 ملايين ووزير الداخلية بمليوني ريال لخدمة فرجت

أعلن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، - بمبلغ 10 ملايين ريال، وتبرع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بـ5 ملايين ريال، وعن تبرع سموه بمليوني ريال، لخدمة "فُرِجَت" في مرحلتها الثانية. جاء ذلك خلال تدشينه، في جدة، للمرحلة الثانية من خدمة "فُرِجَت" التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة، ورفع سموه، عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين، على تبرعهما السخي لخدمة "فُرِجَت"، منوهاً بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.

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