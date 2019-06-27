- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم نائب أمير الجوف يزور الطفلة رواند الرويلي المتعافية من السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نائب أمير الجوف يزور الطفلة رواند الرويلي المتعافية من السرطان
متابعات الخليج 365 - واس
زار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف أمس الأربعاء، الطفلة المتعافية من السرطان رواند بنت جميل الفدين الرويلي في منزل والدها بمدينة سكاكا.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المنزل – والد الطفلة – وقال سموه: نحمد الله أن منَّ على الطفلة رواند بالشفاء، بفضل الله ثم بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لمرضى السرطان من خلال المراكز المتخصصة في ذلك.
كما استمع سموه من والد الطفلة رواند الرويلي، عن مراحل العلاج التي مرت بها رواند وكيف استطاعت أن تتعافى من المرض.
وأعرب والد الطفلة رواند الرويلي عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على هذه الزيارة وما عبر عنه من مشاعر طيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الجوف يزور الطفلة رواند الرويلي المتعافية من السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.