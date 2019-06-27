2019-06-27

انقلاب ناقلة وقود على جسر حجز الشرائع بمكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهد جسر حجز الشرائع بمنطقة مكة المكرمة، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، حادث انقلاب ناقلة وقود.

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وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية المختصة بمكة المكرمة الحادث، ولا تزال آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في الموقع تكافح تسرب الوقود.

وتولت دوريات المرور إغلاق الطرق المؤدية للحادث، ولم ينتج عن الحادث أي ضحايا أو إصابات بفضل الله.