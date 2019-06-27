وزارة الاتصالات توقع مذكرتي تفاهم في كوريا الجنوبية

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - واس

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأربعاء، مذكرتي تفاهم مع كلٍ من وزارة الداخلية والسلامة بكوريا الجنوبية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات، وذلك تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لكوريا الجنوبية، وتعزيزًا لأواصر التعاون المشترك، وتوثيقًا للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

وتأتي مذكرتي التفاهم ضمن مشاريع لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030، التي ستسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي، عبر إيجاد شراكة نوعية تسهم في نقل التجارب الناجحة وإزكاء التعاون الفعّال في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وسائر المجالات الأخرى، الأمر الذي سيسهم بدوره في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى لجعل المملكة أنموذجًا رائدًا في مختلف المجالات التنموية.

وتسهم المذكرة الأولى الموقعة بين وزارة الاتصالات ممثّلةً في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) ووزارة الداخلية والسلامة الكورية في تسريع عملية التحوّل الرقمي في القطاع الخاص السعودي عبر وضع برامج تدريب وتعليم متخصصة سيكون لها إسهامها المباشر والسريع في تعزيز عملية التحوّل المنشودة، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون، وتبادل الخبرات في مجال التعاملات الحكومية الإلكترونية، والتقنيات والأنظمة والتشريعات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، أما المذكرة الثانية فتهدف إلى تلبية متطلبات تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في عدة مجالات أبرزها تأهيل الكوادر البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتقنيات الحديثة بما فيها الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والبيانات المفتوحة، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس، وشبكات الإنترنت عالية السرعة، والتجارة الإلكترونية، وحماية البيانات والأمن الإلكتروني وأمن الإنترنت، والبرمجيات، والمحتوى الرقمي، والتطور والتحوّل الرقمي والتطبيقات الرقمية.

وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، في تصريح بهذه المناسبة أن توقيع المذكرتين يٌعد خطوة مهمة في مساعي الوزارة نحو تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ودعم البيئة التنظيمية والتشريعية، والمشاركة بحلول رقمية تدعم مجالات الرقمنة وتقنية المعلومات اللازمة لتحقيق التحوّل الرقمي في جميع القطاعات، وتأهيل القدرات الرقمية للكوادر الوطنية لدعم وتسريع عملية التحوّل الرقمي، مشيرًا إلى أهمية المذكرتين في إنشاء تحالف تقني مع كوريا الجنوبية يسهم بفاعلية في إيجاد بيئة تقنية جاذبة للاستثمار وتنمية الاقتصاد الرقمي.

يُذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قامت خلال الفترة القليلة الماضية بعقد شراكات تعاون مع العديد من الجهات والدول المتطورة والرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لتعزيز التكامل والتعاون وتوحيد الجهود في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.