شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يدشن مشاريع تنموية بـ4 مليارات ريال في حفر الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن)

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس (الأربعاء) مشاريع تنموية بقيمة 4 مليارات ريال بمحافظة حفر الباطن، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وذلك بمقر المحافظة.

وفور وصوله إلى مقر الحفل، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن كلمة رحب فيها بأمير المنطقة الشرقية ونائبه، مشيراً إلى أن المشاريع التنموية لمحافظة حفر الباطن المزمع تدشينها ووضع حجر الأساس لها هذا العام تجاوزت أكثر من 4 مليارات ريال شملت تصريف مياه الأمطار، ودرء مخاطر السيول، واستكمال سفلتت الطرق، وإنشاء الحدائق العامة لزيادة الرقعة الخضراء، وتنفيذ البنية التحتية لمباني الكليات الجامعية وخدماتها، وتعزيز الشبكة الكهربائية، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتدشين بعض مرافق الشؤون الصحية والمدارس التعليمية والمباني الحكومية وافتتاح منفذ الرقعي الجديد وعدد من مشاريع القطاع الخاص.

وأضاف الأمير منصور بن محمد أن طموحات مسؤولي وأهالي محافظة حفر الباطن لا حدود لها كيف لا ونحن نستمدها من دعم القيادة الرشيدة وبمتابعة وحرص أمير المنطقة الشرقية ومتابعته للمتطلبات الرئيسية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة سنكون على موعد لتدشين مشاريع نوعية بإذن الله في المستقبل القريب الممثلة في مشروع الطريق الدائري لوزارة النقل، ومشروع تطوير مطار حفر الباطن بالقيصومة ليصبح مطارا إقليميا ووصولا إلى استكمال مشاريع شركة المياه الوطنية من شبكات وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المدينة الصناعية، مشيراً إلى أن العمل يجري على دراسة مشروعي تطوير المنطقة المركزية ووادي فليج من قبل الأمانة وبالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية ومشروع المدينة الطبية، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي في المحافظة في جلب مشاريع الخدمات اللوجستية واعتمادها موقعا لوجستيا على خارطة هذا الوطن بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة النقل ليتحقق الأمر مستندين على توجيهات القيادة الرشيدة وحرص سموكم ودعم اصحاب المعالي الوزراء.

عقب ذلك ألقى كلمة الأهالي عوض بن صالح السرور كلمة رحب فيها بأمير المنطقة الشرقية ونائبه اللذين يقفان على متابعة مشاريع المحافظة لتأخذ نصيبها التنموي مع التنمية المستدامة في المملكة، مشيداً بمتابعة واهتمام محافظ حفر الباطن وتعزيز كل مبادرة تطويرية وترجمة توجيهات ولاة الأمر لإسعاد المواطن والمقيم ورعاية مصالحهم وربط الحراك التنموي بما يتوافق مع الرؤية الطموحة 2030.

Advertisements

بعدها استمع الحضور لقصيدة للشاعر خزام السهلي بهذه المناسبة، ثم ألقى وكيل محافظ الجمارك للتخطيط والتطوير ماجد بن صالح المرزم كلمة أكد فيها أن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد يؤكد الدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة العامة للجمارك وجميع القطاعات في المنفذ من لدن القيادة الرشيدة للوصول الى إيجاد منافذ برية تليق بسمعة ومكانة المملكة، مشيرا إلى أنها تعزز من اقتصاديات المملكة وتدعم رؤية 2030 لتصبح منصة لوجستية عالمية، وأن متابعة إنجاز المشروع الكبير لمنفذ الرقعي الجديد سيواكب الزيادة المتواصلة لحركة العابرين وسيمثل داعما مهما لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة وذلك من خلال توفير كافة السبل لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات.

تلا ذلك مشاهدة فلم مرئي عن مشاريع محافظة حفر الباطن، وفلم آخر عن نظام إدارة الجودة آيزو 9001-2015.

ثم سلم أمير المنطقة الشرقية شهادة آيزو لمحافظ حفر الباطن كأول محافظة تحصل على تلك الشهادة بالمملكة.

كما رعى الأمير سعود بن نايف توقيع اتفاقيات ومذاكرات تفاهم لعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

والتقى أمير المنطقة الشرقية بأهالي ومشايخ المحافظة الذين قدموا للسلام عليه.

وفي نهاية الحفل قدمت لأمير المنطقة الشرقية ونائبه هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم تناول والحضور العشاء المُعد بهذه المناسبة.