شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين في سويسرا يسلم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى ليختنشتاين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (ليختنشتاين)

سلم الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، اليوم (الأربعاء) نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين، لوريث عرش الإمارة الأمير ألويس فون.

وأكدا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وفي سياق متصل، التقى الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، بوزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين أوريليا فريك، بحضور السفير الدكتور مارتن فريك.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين على الأصعدة كافة، كما سلم نسخة من أوراق اعتماده للوزيرة سفيراً غير مقيم لدى الإمارة.