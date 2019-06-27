مقتل ضابط و 6 جنود في هجمات على كمائن أمنية في سيناء بمصر والقضاء على 4 إرهابيين – صور

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط و6 جنود في هجمات على كمائن أمنية في شمال سيناء.

وأوضحت الداخلية في بيان أن “مجموعة من العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غربي العريش، بشمال سيناء، حيث تصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن مقتل ضابط و6 مجندين ومصرع 4 من العناصر الإرهابية”. وأضافت الداخلية أنه خلال المواجهات انفجر في أحد الإرهابيين حزام ناسف كان يحمله، مشيرةً إلى أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية. وذكرت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

Advertisements