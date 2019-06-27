صور.. أمير جازان يكرّم منقذي الطفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي لمدينة جازان

كرّم الأمير محمد بن ناصر أمير جازان بمكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء) الجندي أول منصور بن حسن زعقان أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع البحث والإنقاذ بجازان، والممرضة نجاح أبو القاسم حكمي، وشقيقها رائد أبو القاسم حكمي، وذلك عقب تمكنهم من إنقاذ طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

ونوّه أمير منطقة جازان خلال اللقاء بالموقف البطولي الذي قام به الجندي أول منصور زعقان والممرضة “حكمي” وشقيقها، وتفانيهم جميعاً في إنقاذ حياة الطفل ووالده من الغرق، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم. من جانبهم أعرب المكرمون عن اعتزازهم بهذا التكريم، الذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة من رعاية واهتمام بأبنائها المواطنين بمختلف مناطق المملكة، مؤكدين أن ما قاموا به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه الدين الإسلامي الحنيف، سائلين الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.