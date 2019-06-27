السعودية اليوم / إحباط عمليتي هجرة سرية نحو إيطاليا بالمنستير



تونس 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

أوقف الحرس البحري التونسي سبعة أشخاص كانوا على متن زورق انطلقوا من المنستير وسط شرقي تونس باتجاه إيطاليا.

وتم إيقاف 14 آخرين بمنطقة مدنين جنوب تونس بينما كانوا يستعدون للهجرة بحرًا نحو إيطاليا.

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