السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تنظم برنامج "الطبيب الصغير" بمركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية



الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية اليوم، برنامج " الطبيب الصغير" ، الذي خصص لفئة الأطفال من عمر 7 إلى 12 سنة ، بهدف توعيتهم بالإسعافات الأولية وتدريبهم على بعض المهارات التي يمكن ممارستها في حالات طبية طارئة.

وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز المحاكاة وتنميه المهارات السريرية الدكتورة رولا الرباح أن الإسهام الفعال في تدريب جميع شرائح المجتمع ومختلف الأعمار على مبادئ إنقاذ الحياة يعد من أهم أهداف مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية والتزاماته نحو المجتمع .

وأضافت أن البرنامج الذي يستمر لمدة يومين ركز على محورين يعدَّان من أهم المحاور التي يجب على الطفل تعلمها وهي التعرف على مبادئ الإسعافات الأولية وكيفية طلب المساعدة من الإسعاف بحالات الطوارئ، بالإضافة إلى التعرف على الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والرضّع، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال المشتركين في البرنامج تجاوز الـ 100 طفل.

واختتم اليوم الأول في المسرح بعرض فيلم تعليمي مخصص للمتدربين الصغار.

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