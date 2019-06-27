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الحكومة الفنزويلية تعلن إفشال محاولة انقلاب لاغتيال مادورو
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأربعاء، إحباط محاولة ”انقلاب“ شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، متّهمة الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي بالضلوع فيها.
وقال وزير الاعلام خورخي رودريغيز: ”لقد شهدنا كل الاجتماعات التي خطّط فيها للانقلاب“، عبر تسلّل عملاء حكوميين إلى عمليات التحضير لمحاولة الانقلاب بهدف إطاحة مادورو واستبداله بجنرال.
وأوضح رودريغيز أنّ الخطة التي شارك فيها ضباط حاليّون ومتقاعدون كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والاثنين الماضيين.
واتّهم الوزير الفنزويلي الرئيس الكولومبي اليميني إيفان دوكي بـ“التخطيط لانقلابات وعمليات اغتيال للرئيس“ مادورو، موجّهًا أصابع الاتّهام أيضًا إلى الرئيس التشيلي المحافظ سيباستيان بينيرا ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.
ولا تزال فنزويلا تعيش أزمة سياسية طرفاها الرئيس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو منذ أعلن الأخير نفسه رئيسًا انتقاليًّا في 23 يناير واعترفت به نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة.
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