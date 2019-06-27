شاهد بالصور.. السجون تغير هويتها والزي والمركبات

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشنت المديرية العامة للسجون، أمس الأربعاء، هويتها الجديدة، والتي اشتملت على تغيير الزي والشعار والمركبات والنشيد.

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تم ذلك بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.