- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بالفيديو.. طيران ناس يستقبل ثالث طائراته الجديدة إيرباص A320neo ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالفيديو.. طيران ناس يستقبل ثالث طائراته الجديدة إيرباص A320neo
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل طيران ناس، اليوم الأربعاء، ثالث طائراته الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة من طراز إيرباص A320neo.
يذكر أن هذه الطائرة الجديدة، تعد الطائرة الثالثة من أصل 120 طائرة حسب الاتفاقية التي وقعها مع شركة إيرباص في عام 2017 بقيمة 32 مليار ريال سعودي.
ومن المتوقع أن تساعد هذه الطائرات الجديدة في تعزيز أسطول طائرات ناس، ويعزز موقعها ضمن أقوى شركات الطيران في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طيران ناس يستقبل ثالث طائراته الجديدة إيرباص A320neo لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.