بالفيديو.. طيران ناس يستقبل ثالث طائراته الجديدة إيرباص‬⁩ ⁦‪A320neo

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل طيران ناس، اليوم الأربعاء، ثالث طائراته الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة من طراز إيرباص ‪A320neo.

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يذكر أن هذه الطائرة الجديدة، تعد الطائرة الثالثة من أصل 120 طائرة حسب الاتفاقية التي وقعها مع شركة إيرباص في عام 2017 بقيمة 32 مليار ريال سعودي.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الطائرات الجديدة في تعزيز أسطول طائرات ناس، ويعزز موقعها ضمن أقوى شركات الطيران في العالم.