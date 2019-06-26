، جموع المواطنين يؤدون صلاة الميت على المضيف الجوي "العسيري " ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي في تونس في ظروف غامظة.. ووري جسده الثرى بمقبرة النزهة بمحايل

أدت جموع غفيرة من المواطنين عصر اليوم صلاة الميت على المضيف الجوي إبراهيم بن أحمد علي عميش عسيري، والذي توفي في تونس في ظروف غامضة، ونقل إلى مسقط رأسه محايل، حيث أديت الصلاة عليه بجامع الملك فهد بالضرس، ودفن في مقبرة حي النزهة.

وكانت الطائرة المقلة لجثمان العسيري حطت مساء أمس في جدة قادمة من تونس ومنها إلى مطار أبها، لينقل براً إلى محافظة محايل عسير.

وتعرض "العسيري" لإصابة بالغة بمقر إقامته بتونس أدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج قبل أن ينتقل إلى رحمة الله.

وكانت الخطوط السعودية نشرت في وقت سابق بياناً لها عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه إن إدارة الخطوط السعودية في تونس تؤكد أن أحد ملاحي "السعودية" تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس، وأكدت أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، فيما سيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.