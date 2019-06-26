محمد بن مسعود - الدمام - وقع اللاعب إبراهيم غالب في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي بحرمة، قادمًا من النصر( بطل الدوري)، وذلك لتمثيل الفريق الفيصلاوي لمدة موسم رياضي واحد.

ووعد غالب جماهير "العنابي" بأن يبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين لإسعادهم، مقدمًا الشكر لإدارة الفيصلي على الثقة التي منحت له لتمثيل الفريق.

لمدة موسم رياضي .. إبراهيم غالب من النصر إلى الفيصلي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-26 وقع اللاعب إبراهيم غالب في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي بحرمة، قادمًا من النصر( بطل الدوري)، وذلك لتمثيل الفريق الفيصلاوي لمدة موسم رياضي واحد.

ووعد غالب جماهير "العنابي" بأن يبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين لإسعادهم، مقدمًا الشكر لإدارة الفيصلي على الثقة التي منحت له لتمثيل الفريق.

Advertisements 26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440 11:45 PM وقع اللاعب إبراهيم غالب في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي بحرمة، قادمًا من النصر( بطل الدوري)، وذلك لتمثيل الفريق الفيصلاوي لمدة موسم رياضي واحد.

ووعد غالب جماهير "العنابي" بأن يبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين لإسعادهم، مقدمًا الشكر لإدارة الفيصلي على الثقة التي منحت له لتمثيل الفريق.

، لمدة موسم رياضي .. إبراهيم غالب من النصر إلى الفيصلي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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