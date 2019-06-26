بالصور: النائب العام يزور الحد الجنوبي.. ويطمئن على مصابي القوات المسلحة

زار النائب العام الشيخ سعود المعجب الجنود المرابطين على الحدود الجنوبية للمملكة. والتقى الشيخ المعجب بعدد من القيادات العسكرية والضباط والجنود، كما زار مركز العمليات المتقدمة. وألقى النائب العام كذلك كلمة للجنود المرابطين، وعاد المصابين المنوَّمين في مستشفى القوات المسلحة بمدينة خميس مشيط.

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