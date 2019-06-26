سفير المملكة بلبنان ومديرة الإسكوا يُناقشان تعزيز التعاون بين الجانبين

استقبلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، الدكتورة رولا دشتي، اليوم الأربعاء، سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد عبدالله بخاري، في مقر المنظمة ببيروت.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المملكة العربية السعودية، ومنظمة «الإسكوا».

ورافق السفير بخاري في زيارته منى العتيبي ومروان الصالح.

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وفي ختام اللقاء، أشار السفير بخاري إلى أنّ النقاش تمّ على مستوى التعاون المشترك، كما على مستوى دعم رسالة الإسكوا في الوطن العربي ككلّ.

وأعرب بخاري عن امتنانه لحسن الاستضافة، مثمّنًا العلاقة المتينة بين المملكة والإسكوا.

وقدّم السفير السعودي للدكتورة دشتي، ميداليةً كانت قد أُصدرت لمناسبة ذكرى مرور خمسة وعشرين عامًا على انطلاقة مؤسسة النقد العربي السعودي.