وزير الشؤون الإسلامية: القبض على زعيم «داعش» في اليمن صفعة للحاقدين على السعودية

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالعمل البطولي الذي قامت به القوات الخاصة السعودية، أمس الثلاثاء، والذي تمثل في عملية نوعية في الداخل اليمني انتهت بإلقاء القبض على أمير تنظيم «داعش» الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.



وقال آل الشيخ: «إن بلادنا الكريمة المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، لا تزال تواصل -بفضل الله وتوفيقه- النجاح تلو النجاح، والتقدم تلو التقدم، في كل مجال من المجالات، وفي كل ناحية من النواحي، يقودها في ذلك -بعد عون الله- مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان الحزم، وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد العزم- حفظهما الله- الذين منَّ الله بهما علينا في هذه الأوقات العصيبة والحرجة من عمر التاريخ، فلله الحمد والشكر، على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وجزى الله هذه القيادة الرشيدة الحكيمة خير الجزاء، على ما تقدمه للإسلام والمسلمين، وللوطن والمواطنين والمقيمين».



وأضاف: «وكان من أحدث إنجازات هذه البلاد المباركة -وليس آخرها- القبض على زعيم داعش في اليمن مع مجموعة من عصابته الخوارج المارقين، بفضل الله ثم بفضل جنودنا الأبطال ورجالنا الأشاوس الذين سماهم الأمير خالد بن سلمان: سيوف التوحيد، وهم الذين قمع الله بهم المارقين والمفسدين في كل نواحي بلادنا، ثم عمَّ الله ببركتهم وفضلهم خارج البلاد، ليبتروا بسيوف الحق كل باطل ومبطل، اتباعًا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم».

واقتفاء لهديه في الخوارج حين قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فلله الحمد والشكر أولاً وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وشكر الله لسيوف التوحيد وعساكر الإيمان جهدهم ونصرهم على عدو الله وعدوهم إنه سميع مجيب».



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وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن هذا الإنجاز وأمثاله، إنما هو حلقة من الحلقات التي صنعها سيدي محمد العزم، ووعد بها حين قال: «سنقضي على التطرف»، فوفى بما وعد، وحقق -بفضل الله- ما قصد، مشيرًا إلى إن هذا الإنجاز العظيم، يُعد ضربة قاصمة- بإذن الله- لتلك التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وفروعه الإرهابية كالسرورية تنظيم داعش، وجبهة النُصرة».

وبين آل الشيخ أن العمل الشجاع الذي قامت به القوات المسلحة السعودية يُعد صفعة مؤلمة لكل حاقد يرمي زورًا وبهتانًا المملكة العربية السعودية بالإرهاب والتطرف، وهو أيضًا رد عملي وواقعي على أولئك المفترين، كما هي عادة المملكة العربية السعودية، وولاتها، الذين اعتادوا أن تسبق أفعالهم أقوالهم، وتحطم إنجازاتهم أحلام أعدائهم».

وواصل يقول : «وإنني في هذه المناسبة أحمد الله الذي لا إله إلا هو، ثم أرفع باسمي وباسم إخواني في وزارة الشؤون الإسلامية أسمى آيات التهاني والتبريكات، والشكر والامتنان، لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- حفظه الله- وسيدي ولي العهد الأمين محمد بن سلمان- وفقه الله- على هذا الإنجاز العظيم، الذي أبهر العالم، والشكر موصول لسيوف التوحيد وعساكر الإيمان وجنود الحرمين الشريفين، على ما قدموه ويقدمونه لبلادهم وولاتهم وشعبهم النبيل».



واختتم وزير الشؤون الإسلامية تصريحه قائلاً: «أسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا السعودية وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها عزها وأمنها واستقرارها، إنه سميع مجيب».