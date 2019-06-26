«الحوار الوطني» لـ«عاجل»: بدأنا أولى خطوات مؤشر قياس «التعصب الرياضي».. والنتائج العام المقبل

كشف الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، عن خطوة قادمة يعمل عليها المركز تتعلق بظاهرة التعصب الرياضي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

جاء ذلك رداً على سؤال «عاجل» خلال اللقاء الإعلامي الذي استضافه المركز ظهر اليوم الأربعاء، للإعلان عن الخطة الاستراتيجية الجديدة.

وأشار الأمين العام لمركز الحوار الوطني إلى صدور موافقة هيئة الرياضة للعمل في بناء مؤشر التعصب الرياضي وكيفية سلوك مواجهته، إلى جانب البحوثات في مدى انتشاره داخل أوساط المجتمع.

ثم تطرق الدكتور عبدالله الفوزان إلى جزئية الوقت المتوقع لظهور نتائج مؤشر التعصب الرياضي؛ حيث حدد السنة القادمة موعداً لإعلانها، مؤكداً في ختام حديثه أن المركز سيعمل على تكرار نفس المؤشر لمعرفة الفروقات بين الفترة والأخرى، يليها التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات العليا حتى يكون لديها تصورات كافية لما سيتم تجاه هذا الموضوع الحيوي، بحسب وصفه.