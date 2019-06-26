طقس شديد الحرارة ورياح نشطة على 5 مناطق بالمملكة.. غدًا

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار موجة الطقس الحار إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تتأثر بها غدًا الخميس، الأجزاء الشرقية من مناطق «الرياض، القصيم، الحدود الشمالية»، وكذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» .

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وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدنِّي مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة خباش وشرورة، تستمر حتى الساعة 7 مساءً، ودعت مديرية الدفاع المدني في منطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.