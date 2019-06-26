الزعاق يكشف: دولة خليجية سجلت درجة الحرارة الأعلى عالميًا

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن الكويت سجلت اليوم الأربعاء، درجة حرارة هي الأعلى على مستوى العالم.

وأشار الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن درجة الحرارة بالكويت ظهر اليوم تجاوزت الخمسين درجة مئوية على غرب وشمال الكويت؛ حيث بلغت 50.7م على مطربة و50.1م على العاصمة.

وأضاف الزعاق، أن منطقة مطربة الواقعة شمال غرب الكويت تُعد المكان الأعلى حرارة في آسيا منذ 76 عامًا، والثالثة على مستوى الأرض؛ لوقوعها في مصب التسعير الذاتي الواقع بين الكويت و العراق، فقد سجلت ٥٣.٩ درجة مئوية في ٢١ يوليو ٢٠١٦م.

وتابع الزعاق: «منذ بدايات تسجيل درجات الحرارة في التاريخ.. فأعلى درجة حرارة مسجلة في العالم بلغت 56.7° سُجلت بوادي الموت الواقع في فورانس كريك بولاية كاليفورنيا الأمريكية في 10 يوليو 1913م، والثاني عالميًا صحراء قبلي في تونس 55° سجلت عام 1931، والثالث عالميًا مطربة بالكويت 53.9° في 21 يوليو 2016».