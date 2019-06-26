النائب العام خلال زيارة المرابطين بالحد الجنوبي: الكلمات لا تعبر عن مدى فخرنا بكم

تفقَّد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأربعاء، الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، في زيارة التقى خلالها عدد من ضباط وجنود وقيادات عسكرية ومركز العمليات المتقدمة.

وبحسب بيان نشره الحساب الرسمي للنيابة العامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، زار النائب العام المصابين في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط؛ للاطمئنان على صحتهم، والامتنان لهم على ما قاموا به من أعمال بطولية في ميدان العز والشرف دفاعًا عن حدود الوطن الغالي.

وهنأ النائب المرابطين بتحمل مسؤولية الذود عن حياض هذه البلاد المباركة، ودفع أعدائها، والسهر على حماية حدودها، مُشيدًا بتضحياتهم في سبيل رفعة الحق ونصرة المظلوم وحماية أطهر بقاع الأرض ضد كيد المعتدين ونقمة الحاقدين.

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وقال: «الكلمات مهما كانت بلاغتها فإنها لا يمكن أن تعبر عن مدى الفخر والاعتزاز الذي يحمله لهم كل مواطن سعودي ومقيم في هذه البلاد».

وأشار الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إلى فضل حراسة الثغور والذود عن بلاد الحرمين الشريفين، أرض الرسالة ومهبط الوحي ومنبع الإسلام.

وفي ختام زيارته، وجه النائب العام الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لاهتمامها الكبير ودعمها اللامحدود لجميع القطاعات العسكرية، الأمر الذي مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها بأمثل صورة وأتم وجه، سائلًا الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.