«المرور» تحذّر قائدي المركبات من 4 ظروف مفاجئة على الطريق

حذَّرت إدارة المرور السعودي، قائدي المركبات، من فقدان التركيز أثناء السير على الطرق؛ نظرًا لما ينتج عن ذلك من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتبت: «يجب على قائد المركبة أثناء القيادة، الحفاظ على تركيزه، وأن يكون مستعدًا لأي أمر قد يفاجئه على الطريق».

ووفق ما ذكرت إدارة المرور السعودي، فإن الظروف المفاجئة لقائدي المركبات أثناء السير على الطرق، تتمثل في: حيوانات عابرة للطريق، أعمال صيانة على الطريق، عبور المشاة، وكذلك تغيرات الجو المفاجئة.

ويأتي ذلك، في إطار حرصها على سلامة قائدي المركبات والمارة؛ حيث دأب الحساب الرسمي لها على «تويتر»، على نشر العديد من الإرشادات والتحذيرات المرورية.

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ومن المعروف، أن إدارة المرور تستخدم الإشارات الإرشادية بصفة أساسية، من أجل إرشاد وتوجيه السائقين وجميع مستخدمي الطرق على طول الشوارع، والطرق للمدن والقرى والشوارع، وغيرها من المقاصد المهمة والضرورية، وكذلك إحاطتهم بالتقاطعات وتحديد المسافات والاتجاهات، والأماكن ذات الأهمية الجغرافية، والجيولوجية، والتاريخية، والدينية، ومرافق الخدمات على الطرق.

وبشكل عام، فإن هذه الإرشادات تؤمّن مثل هذه المعلومات، كما تساعد السائقين على طول الطريق بسلك أقصر الطرق؛ للوصول لمقاصدهم.

وأيضًا، تستخدم إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة لنفس الغرض، الذي تستخدم فيه الإشارات التحذيرية والتنظيمية والإرشادية، مع اختلاف بسيط بأن إشارات مناطق العمل تحذّر وتنظم لوضع طارئ وغير عادي ومؤقت على الطريق؛ يجب مراعاته من قبل السائقين ومستخدمي الطريق.