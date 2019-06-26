بدر بن سلطان يتابع الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ميدانياً أمس، على مراحل العمل في الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالبدء فيها منتصف شوال الحالي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الزيارة إلى شرح عما وصلت إليه أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 52%، فيما سيتم الانتهاء منها في الخامس من ذي القعدة للعام الحالي.

واطلع خلال الزيارة الميدانية على أعمال صيانة الكعبة التي شملت تغيير رخام السطح، وصيانة ومعالجة العناصر الخشبية الداخلية، إضافة إلى صيانة الأبواب باستخدام أحدث التقنيات ووفق أفضل المواصفات العالمية.