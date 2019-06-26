25 فعالية أسرية ورياضية تنتظر زوار بللسمر

يستقبل مركز بللسمر الواقع شمال مدينة أبها بمسافة 80 كلم هذه الأيام المصطافين والزوار من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، ويلحظ الزائر لمركز بللسمر هذه الأيام التواجد الكثيف من الزوار من خارج المنطقة بحثاً عن الطبيعة والهدوء والجمال الذي يتميز به المركز، إضافة إلى أكثر من 25 فعالية أسرية ورياضية تقام فترة الصيف.

25 فعالية

قال رئيس بلدية بللسمر المكلف عبدالله الأحمري لـ«دوت الخليج»، إن الجهات الحكومية ببللسمر أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الزوار، حيث تم اعتماد أكثر من 25 فعالية صيفية مختلفة تناسب مختلف الأعمار، مضيفا أن «مركز بللسمر يتميز بكثافة الغابات وجمال الأجواء الصيفية، حيث يوجد به أربع متنزهات مجهزة بكافة الخدمات هي: الجاضع، وشعف آل خزيم، وشعف آل معلم، ومطيس بسدوان، إضافة إلى متنزهات آل عبيد ويسمى شعف آل عبيد، ويقع في الجهة الجنوبية، وكذلك شعف ذبوب وغاشرة وحضوة وسدوان وعياء بللسمر ومتنزه خارف، وهناك عدد من الحدائق العامة التي تم تهيئتها لاستقبال الزوار منها: صحفان وممشى ذبوب ومطل خلقه وآل معلم».

وأضاف أن «الزائر سيجد العديد من الفعاليات المتنوعة منها الرياضية والشعبية والفنية التي ستقام في العديد من المواقع السياحية، ولهذا الغرض تم إضافة المظلات ومنطقة للألعاب وسفلتة الطرق المؤدية لتلك المتنزهات وإنارتها».

الأماكن الأثرية

أوضح الأحمري أن «بللسمر تحتوي على عدد من الأماكن الأثرية التي تكثر فيها الحصون والقلاع القديمة، ولا تخلو أي قرية من قرى بللسمر من وجود آثار تراثية كالقصور والقصبات، حيث سعى عدد من السكان لإقامة متاحف قديمة تحكي حياة الزمن الماضي، فهناك متحف ابن دبا في قرية آل عمر ببلحمر، ومتحف حصن معشي بذبوب، كما أن سوق الإثنين الشعبي يستهوى الزوار لما يضمه من معروضات ومنتجات زراعية محلية من الحبوب والفواكه الموسمية المحلية، وبعض الحلي والملابس القديمة التي تستخدم في عروض الألعاب الشعبية».

أهم السدود في بللسمر:

- الغرابة

- الخلصة

- خرص

- سدوان

القرى والهجر ببللسمر ومركز حوراء:

1 مركز بللسمر:

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- 93 قرية معتمدة

- 186 قرية غير معتمدة «بما فيها 3 أحياء»

2 مركز حوراء:

- 25 قرية معتمدة

- 60 قرية غير معتمدة

الإجمالي: 364 قرية

الألعاب الشعبية

- العرضة

- المدقال

- اللعب

- الخطوة